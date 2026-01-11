Epiroc AB Aktie
WKN DE: A4177E / ISIN: US29429L4023
|
11.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Epiroc (A) (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Epiroc (A) (spons ADRs) veröffentlicht voraussichtlich am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,206 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Epiroc (A) (spons ADRs) noch 0,180 USD je Aktie eingenommen.
13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,76 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,787 USD im Vergleich zu 0,680 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 6,66 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 6,02 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
