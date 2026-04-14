Epiroc AB Aktie
WKN DE: A4177E / ISIN: US29429L4023
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Epiroc (A) (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Epiroc (A) (spons ADRs) wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,198 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 16,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,46 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,865 USD, gegenüber 0,730 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 6,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,32 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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