Erste Schätzungen: Epiroc Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Epiroc Registered A stellt voraussichtlich am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,09 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Epiroc Registered A einen Gewinn von 1,74 SEK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Epiroc Registered A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 16,46 Milliarden SEK im Vergleich zu 15,13 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,38 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,12 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 66,19 Milliarden SEK, gegenüber 62,00 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at