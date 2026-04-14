Erste Schätzungen: Epiroc Registered A präsentiert Quartalsergebnisse

Epiroc Registered A stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,83 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Epiroc Registered A 1,82 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Epiroc Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 15,15 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,54 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,45 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,00 SEK, gegenüber 7,12 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 64,78 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 62,00 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at