Erste Schätzungen: Epiroc Registered B legt Quartalsergebnis vor

Epiroc Registered B wird voraussichtlich am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 SEK gegenüber 1,96 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,57 Prozent auf 16,46 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,25 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,36 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,23 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 62,32 Milliarden SEK, gegenüber 63,60 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at