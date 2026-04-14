Epiroc AB Registered b Aktie

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Epiroc Registered B legt Quartalsergebnis vor

Epiroc Registered B präsentiert voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,82 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,15 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 2,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Epiroc Registered B einen Umsatz von 15,54 Milliarden SEK eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,01 SEK, gegenüber 7,12 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 64,70 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 62,00 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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