Erste Schätzungen: Epiroc Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Epiroc Registered B stellt voraussichtlich am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,09 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,11 Prozent erhöht. Damals waren 1,74 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,46 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,13 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,39 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,12 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 66,23 Milliarden SEK, gegenüber 62,00 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at