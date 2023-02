Erste Schätzungen: EPR Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EPR Properties wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,592 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll EPR Properties in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 143,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 137,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie, gegenüber 1,00 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 551,6 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 478,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at