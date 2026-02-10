Erste Schätzungen: EPR Properties präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EPR Properties äußert sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,709 USD gegenüber -0,190 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll EPR Properties mit einem Umsatz von insgesamt 152,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,16 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,11 USD je Aktie, gegenüber 1,60 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 593,7 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 698,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at