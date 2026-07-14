EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie

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WKN DE: A1J78V / ISIN: US26884U1097

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: EPR Properties präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EPR Properties gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,750 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei EPR Properties noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 158,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 178,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,28 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 636,6 Millionen USD, gegenüber 718,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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