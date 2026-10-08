Erste Schätzungen: eQ gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

eQ stellt voraussichtlich am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,155 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll eQ nach den Prognosen von 2 Analysten 16,8 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,9 Millionen EUR umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,580 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,520 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 67,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 60,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at