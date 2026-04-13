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WKN: 588732 / ISIN: FI0009009617

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: eQ präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

eQ wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,125 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 15,3 Millionen EUR gegenüber 15,2 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,645 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,520 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 68,3 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 60,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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