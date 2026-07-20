eQ Aktie
WKN: 588732 / ISIN: FI0009009617
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: eQ stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
eQ stellt voraussichtlich am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,145 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,82 Prozent erhöht. Damals waren 0,110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 16,3 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,615 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 67,5 Millionen EUR, gegenüber 60,7 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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