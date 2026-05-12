Erste Schätzungen: EQB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EQB wird voraussichtlich am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,22 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,23 CAD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 59,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 305,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 749,3 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,65 CAD, während im vorherigen Jahr noch 6,70 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,08 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at