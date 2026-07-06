Erste Schätzungen: EQT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EQT präsentiert in der voraussichtlich am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

22 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,451 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,28 Prozent auf 1,81 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,56 USD im Vergleich zu 3,31 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 9,59 Milliarden USD, gegenüber 8,35 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at