Erste Schätzungen: EQT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EQT präsentiert in der voraussichtlich am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,00 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte EQT ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll EQT im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,14 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 29,69 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 26 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,78 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,31 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 9,69 Milliarden USD, gegenüber 8,35 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at