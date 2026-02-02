Erste Schätzungen: EQT zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EQT lädt voraussichtlich am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

24 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,746 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,32 Prozent auf 2,12 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte EQT noch 1,81 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,10 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,450 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 8,40 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 5,22 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at