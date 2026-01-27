Equinix Aktie

Equinix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14M21 / ISIN: US29444U7000

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Equinix legt Quartalsergebnis vor

Equinix wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 19 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,71 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Equinix noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Equinix in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 2,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 14,77 USD, gegenüber 8,50 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 9,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 8,75 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Equinix Inc

Analysen zu Equinix Inc

Equinix Inc

Equinix Inc 677,60

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

