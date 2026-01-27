Equinix Aktie
WKN DE: A14M21 / ISIN: US29444U7000
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Equinix legt Quartalsergebnis vor
Equinix wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 19 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,71 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Equinix noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Equinix in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 2,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 14,77 USD, gegenüber 8,50 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 9,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 8,75 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
