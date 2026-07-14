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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Equinix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Equinix wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,67 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Equinix 3,75 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 24 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,59 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 14,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Equinix einen Umsatz von 2,26 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,24 USD aus. Im Vorjahr waren 13,76 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 28 Analysten im Durchschnitt 10,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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