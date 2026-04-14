Erste Schätzungen: Equinix stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Equinix stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,30 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Equinix 3,50 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Equinix im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,51 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 23 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13,00 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,27 USD, gegenüber 13,76 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 27 Analysten auf durchschnittlich 10,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,22 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at