Erste Schätzungen: Equinox Gold präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Equinox Gold wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,243 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Equinox Gold 0,080 CAD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 941,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 804,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,533 USD je Aktie, gegenüber 1,16 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,70 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,07 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at