Erste Schätzungen: Equitable gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Equitable lässt sich voraussichtlich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Equitable die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Equitable noch ein Gewinn pro Aktie von 2,76 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 14,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,80 Milliarden USD gegenüber 4,44 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,63 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,78 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,16 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 14,41 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at