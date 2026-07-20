Erste Schätzungen: Equitable legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Equitable wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,66 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Equitable ein EPS von -1,210 USD je Aktie vermeldet.

Equitable soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,84 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,13 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,830 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,63 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at