Equitable Holdings Aktie
WKN DE: A2PX9L / ISIN: US29452E1010
|
19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Equitable öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Equitable stellt voraussichtlich am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,95 Milliarden USD – ein Plus von 1,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Equitable 3,90 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,20 USD aus. Im Vorjahr waren -4,830 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 16,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Equitable Holdings
|
06:21
|Erste Schätzungen: Equitable öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Equitable präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Equitable gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Equitable stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Equitable legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Equitable Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Equitable Holdings
|35,27
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.