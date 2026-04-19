Erste Schätzungen: Equitable öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Equitable stellt voraussichtlich am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,95 Milliarden USD – ein Plus von 1,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Equitable 3,90 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,20 USD aus. Im Vorjahr waren -4,830 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 16,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at