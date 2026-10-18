Equitable Holdings Aktie
WKN DE: A2PX9L / ISIN: US29452E1010
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Equitable stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Equitable wird voraussichtlich am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,86 USD aus. Im letzten Jahr hatte Equitable einen Verlust von -4,470 USD je Aktie eingefahren.
Equitable soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,95 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 119,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,14 USD im Vergleich zu -4,830 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 15,66 Milliarden USD, gegenüber 12,08 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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