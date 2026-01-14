Erste Schätzungen: Equitas Small Finance Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Equitas Small Finance Bank lässt sich voraussichtlich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Equitas Small Finance Bank die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,725 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Equitas Small Finance Bank ein EPS von 0,580 INR je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 41,44 Prozent auf 10,83 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,603 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,29 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 44,32 Milliarden INR, gegenüber 72,23 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at