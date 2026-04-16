Equitas Small Finance Bank Aktie

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WKN DE: A3C32G / ISIN: INE063P01018

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Equitas Small Finance Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Equitas Small Finance Bank wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,23 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 11,78 Milliarden INR – ein Minus von 37,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Equitas Small Finance Bank 18,69 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,259 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,29 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 44,16 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 72,23 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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