Equity Bancshare a Aktie

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WKN DE: A1436V / ISIN: US29460X1090

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30.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Equity Bancshares A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Equity Bancshares A wird voraussichtlich am 14.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,11 USD aus. Im letzten Jahr hatte Equity Bancshares A einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Equity Bancshares A mit einem Umsatz von insgesamt 82,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,65 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,80 USD aus. Im Vorjahr waren 1,23 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 341,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 313,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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