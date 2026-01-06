Equity Bancshare a Aktie
WKN DE: A1436V / ISIN: US29460X1090
|
06.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Equity Bancshares A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Equity Bancshares A wird voraussichtlich am 21.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,878 USD. Das entspräche einer Verringerung von 15,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,04 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 75,0 Millionen USD – ein Minus von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Equity Bancshares A 83,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,03 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 266,9 Millionen USD, gegenüber 340,8 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Equity Bancshares Inc (A)mehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Equity Bancshares A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.25
|Ausblick: Equity Bancshares A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.09.25
|Erste Schätzungen: Equity Bancshares A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.07.25
|Ausblick: Equity Bancshares A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)