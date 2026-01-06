Equity Bancshare a Aktie

WKN DE: A1436V / ISIN: US29460X1090

06.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Equity Bancshares A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Equity Bancshares A wird voraussichtlich am 21.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,878 USD. Das entspräche einer Verringerung von 15,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,04 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 75,0 Millionen USD – ein Minus von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Equity Bancshares A 83,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,03 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 266,9 Millionen USD, gegenüber 340,8 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

