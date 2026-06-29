Equity Bancshare a Aktie

Equity Bancshare a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1436V / ISIN: US29460X1090

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29.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Equity Bancshares A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Equity Bancshares A wird voraussichtlich am 14.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,22 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,95 Prozent auf 85,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Equity Bancshares A noch 82,6 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,57 USD je Aktie, gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 341,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 313,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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