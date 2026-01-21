Equity Residential Aktie

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Equity Residential gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Equity Residential lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

12 Analysten schätzen, dass Equity Residential für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,381 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 787,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 774,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie, gegenüber 2,72 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 3,10 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

