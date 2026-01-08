Ericsson Aktie

WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656

08.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) lässt sich voraussichtlich am 23.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,00 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,43 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 8,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 67,00 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,91 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,01 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,010 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 234,46 Milliarden SEK, gegenüber 247,88 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

