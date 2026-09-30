Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert in der voraussichtlich am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,39 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,34 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 55,41 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,24 Milliarden SEK in den Büchern standen.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,49 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,53 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 226,05 Milliarden SEK, gegenüber 236,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at