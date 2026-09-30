Ericsson Aktie
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
|Kennzahlen im Blick
|
30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert in der voraussichtlich am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,39 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,34 SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 55,41 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,24 Milliarden SEK in den Büchern standen.
23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,49 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,53 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 226,05 Milliarden SEK, gegenüber 236,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|
14.07.26
|Ericsson verdient weniger: Steigende Kosten drücken auf die Bilanz - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
14.07.26
|ROUNDUP: Netzwerkausrüster Ericsson verdient weniger - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
14.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Ericsson unter Druck - Aussichten enttäuschen (dpa-AFX)
|
13.07.26
|Ausblick: Ericsson verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.06.26
|Neuer CEO bei Ericsson ab 1. Oktober - Aktie deutlich im Minus (dpa-AFX)
|
16.06.26
|Ericsson chief to step down after stabilising scandal-hit group (Financial Times)
|
16.04.26
|Ausblick: Ericsson zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|23.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Ericsson Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Ericsson Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Ericsson Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|16.04.25
|Ericsson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.25
|Ericsson Sell
|UBS AG
|22.07.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|Ericsson Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Ericsson Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
|8,23
|0,19%