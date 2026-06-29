Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert Quartalsergebnisse

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) wird voraussichtlich am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,37 SEK erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 54,10 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 56,13 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,60 SEK je Aktie, gegenüber 8,53 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 226,89 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 236,68 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at