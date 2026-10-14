Erie Indemnity Aktie
WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Erie Indemnity öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Erie Indemnity gibt voraussichtlich am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 3,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Erie Indemnity 3,50 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Erie Indemnity 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,22 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Erie Indemnity 1,07 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 12,70 USD im Vergleich zu 10,69 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,17 Milliarden USD, gegenüber 4,07 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Erie Indemnity Co.
Analysen zu Erie Indemnity Co.
Aktien in diesem Artikel
|Erie Indemnity Co.
|204,00
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.