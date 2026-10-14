Erste Schätzungen: Erie Indemnity öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Erie Indemnity gibt voraussichtlich am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 3,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Erie Indemnity 3,50 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Erie Indemnity 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,22 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Erie Indemnity 1,07 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 12,70 USD im Vergleich zu 10,69 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,17 Milliarden USD, gegenüber 4,07 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at