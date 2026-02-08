Erste Schätzungen: Erie Indemnity zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erie Indemnity wird voraussichtlich am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Erie Indemnity in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 975,6 Millionen USD im Vergleich zu 925,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 11,08 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,48 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 4,09 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,79 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at