Ero Copper Aktie

Ero Copper

WKN DE: A2H5RW / ISIN: CA2960061091

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ero Copper präsentiert Quartalsergebnisse

Ero Copper lädt voraussichtlich am 05.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,660 CAD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 316,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 171,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,900 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 778,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 644,2 Millionen CAD waren.

Aktien in diesem Artikel

Ero Copper Corp Registered Shs

