Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Analysen im Überblick 15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Erste Group Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Erste Schätzungen: Erste Group Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Erste Group Bank gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten erwarten.

Erste Group Bank lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,32 EUR je Aktie gegenüber 1,82 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,87 Milliarden EUR – ein Minus von 27,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Erste Group Bank 5,36 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,76 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,24 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,73 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 21,16 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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