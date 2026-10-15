Erste Schätzungen: Erste Group Bank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wie Erste Group Bank mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Erste Group Bank präsentiert in der voraussichtlich am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,81 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,00 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Minus von 23,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,26 Milliarden EUR in den Büchern standen.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,01 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,96 Milliarden EUR, gegenüber 21,16 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at