Erste Schätzungen: Erste Group Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bei Erste Group Bank stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

Erste Group Bank stellt voraussichtlich am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,78 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Erste Group Bank 1,33 EUR je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 47,19 Prozent auf 2,97 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,63 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,87 EUR, gegenüber 7,20 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 11,46 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,16 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at