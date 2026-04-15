Erste Schätzungen: Erste Group Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Group Bank wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD gegenüber 0,960 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Erste Group Bank mit einem Umsatz von insgesamt 4,52 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 19,87 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD, gegenüber 4,65 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 18,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 23,88 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at