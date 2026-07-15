Erste Schätzungen: Erste Group Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Erste Group Bank stellt voraussichtlich am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 25,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,56 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,09 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,81 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,65 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 18,45 Milliarden USD, gegenüber 23,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at