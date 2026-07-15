Erste Group Bank Aktie
WKN: A0DNAF / ISIN: US2960363040
|
15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Erste Group Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Erste Group Bank stellt voraussichtlich am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 25,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,56 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,09 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,81 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,65 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 18,45 Milliarden USD, gegenüber 23,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Erste Group Bank AG (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Erste Group Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Erste Group Bank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Erste Group Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Erste Group Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Erste Group Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)