Erste Schätzungen: Erste Group Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Group Bank wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Erste Group Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,710 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,49 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 41,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,61 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,89 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 13,37 Milliarden USD, gegenüber 25,05 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at