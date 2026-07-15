Erste Schätzungen: Erste Group Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bei Erste Group Bank stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Erste Group Bank gibt voraussichtlich am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,44 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,11 EUR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Erste Group Bank nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 3,94 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 26,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,37 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,95 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 8,24 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,82 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 21,16 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at