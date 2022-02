Erste Schätzungen: ERYTECH PHARMA präsentiert Quartalsergebnisse

ERYTECH PHARMA präsentiert in der voraussichtlich am 11.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,340 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,065 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll ERYTECH PHARMA mit einem Umsatz von insgesamt 1,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,46 Prozent gesteigert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -2,120 EUR, gegenüber -3,995 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 4,3 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,7 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at