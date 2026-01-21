ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: ESCO Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ESCO Technologies lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ESCO Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.
ESCO Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 279,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,71 USD, während im vorherigen Jahr noch 11,55 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,10 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
