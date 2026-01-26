Escorts Aktie
WKN: A0D8G3 / ISIN: INE042A01014
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Escorts präsentiert Quartalsergebnisse
Escorts stellt voraussichtlich am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 34,23 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Escorts ein EPS von 29,16 INR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 31,73 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 7,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,48 Milliarden INR in den Büchern standen.
Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 123,07 INR, gegenüber 115,04 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 112,10 Milliarden INR im Vergleich zu 102,17 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Escorts Ltd Dematerialised
|
06:21
|Erste Schätzungen: Escorts präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Escorts stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Escorts stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Escorts legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Escorts Ltd Dematerialised
Aktien in diesem Artikel
|Escorts Ltd Dematerialised
|3 501,20
|-1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.