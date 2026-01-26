Escorts Aktie

Escorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D8G3 / ISIN: INE042A01014

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Escorts präsentiert Quartalsergebnisse

Escorts stellt voraussichtlich am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 34,23 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Escorts ein EPS von 29,16 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 31,73 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 7,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,48 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 123,07 INR, gegenüber 115,04 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 112,10 Milliarden INR im Vergleich zu 102,17 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

