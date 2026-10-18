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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Escorts vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Escorts wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen, dass Escorts für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,60 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 28,92 INR je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,92 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Escorts für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,88 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 124,98 INR, gegenüber 217,61 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 125,89 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 115,23 Milliarden INR generiert worden waren.

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