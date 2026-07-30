Erste Schätzungen: ESS Tech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ESS Tech lädt voraussichtlich am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,440 USD. Das entspräche einem Gewinn von 51,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,900 USD erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 95,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,4 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 0,1 Millionen USD aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -1,680 USD je Aktie, gegenüber -4,340 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 0,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at