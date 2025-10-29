ESS Tech Aktie
WKN DE: A40LA6 / ISIN: US26916J2050
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: ESS Tech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ESS Tech öffnet voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,005 USD. Dies würde einen Gewinn von 47,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem ESS Tech -1,900 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1469,44 Prozent auf 5,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -4,245 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -7,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,7 Millionen USD, gegenüber 6,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ESS Tech Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: ESS Tech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: ESS Tech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)