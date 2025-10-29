Erste Schätzungen: ESS Tech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ESS Tech öffnet voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,005 USD. Dies würde einen Gewinn von 47,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem ESS Tech -1,900 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1469,44 Prozent auf 5,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -4,245 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -7,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,7 Millionen USD, gegenüber 6,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at